Taksicilere bayram ettirecek haber!
Taksiciler için ÖTV indirimlerinin uzatılacağı, taksi fiyatlarının zamlanacağı ve UBER'e daha fazla kısıtlama getirileceği belirtildi.
Taksicileri sevindirecek, vatandaşı üzecek haber geldi; taksi ücretleri zamlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde, taksiciler için ÖTV indirimlerinin uzatılacağı ve UBER'e taviz verilmeyeceği açıklanmıştı.
Taksilerde, Haziran 2019’a kadar geçerli olan ÖTV indiriminin uzatılması için çalışmalar başlatıldı.
Yeni ücretler nasıl olacak?
Zam geldiğinde taksimetre açılış fiyatı 4 liradan 6 liraya, indi bindi ücreti de 10 liradan 15 liraya çıkacak.
Kilometre başı ücretin ise 2.5 liradan 3.25 liraya yükselmesi bekleniyor.
Pompa fiyatları, taksi fiyatlarını da etkiledi
Pompa fiyatlarına fazlasıyla zam geldiğini savunan taksiciler, 22 aydır taksi ücretlerine zam gelmediğinden şikayetçi.