Taksicilerden UBER'e fark atacak hamle!

İBB, yaptığı yeni düzenleme ile taksilere ve taksi şöförlerine sıkı denetim getiriyor.

Güncellenme 02 Haziran 2018 15:33

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Halit Yılmaz, 31 Mayıs 2018'den itibaren herhangi bir sebepten dolayı araç veya sahip değişikliği durumunda asgari D segmenti şartı getirildiğini, taksisini yenileneceklerin renkleri turkuaz ve siyah renkte olacağını söyledi.

Kalite artırılacak

Yılmaz, İBB'nin korsan taşımacılığın önüne geçmek için önemli adımlar attığını, taksicilikte kalitenin artması için önemli bir hamle yaptığını, taksiler için hizmette kalitenin yükseltilmesini teklif ettiklerini, alınan kararın da "taksici esnafının yeniden dirilişi ve üzerindeki durgunluğu atması" anlamına geldiğini ifade etti.

Turkuaz ve siyah taksi geliyor

Yılmaz, "UKOME'nin aldığı yeni karara göre, 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren herhangi bir sebepten dolayı araç değişikliği veya sahip değişikliği durumunda asgari D segmenti şartı getirilmiştir. Yani, yenilenecek araçların renkleri turkuaz ve siyah renkte olacak" dedi.

İstanbul’da 18 bin taksici var

Yılmaz, ticari araçların ÖTV'siz yenilemesine imkan sağlayan usul ve esasların 2016'da Resmi Gazete'de yayımlandığını ve ÖTV'siz yenilemenin 30 Haziran 2019'a kadar geçerli olacağını, İstanbul'da ticari taksi sayısı 18 bin adet olduğunu, bugüne kadar ticari taksilerin 9 bini ÖTV'siz yenileme uygulamasından yararlandığını, UKOME'de alınan karara göre, ÖTV'den yararlanmak isteyen araçların artık D veya E segmenti araç alması gerektiğini, yine İstanbul'da 5 yaş sınırı olduğu hesaplanırsa 2022 yılında tüm taksilerin yüksel model konumuna gelmiş olacağını, bu yeni düzenlemeler ile taksici esnafının İstanbul halkına yakışır kaliteli ve güvenli hizmet vereceğini belirtti.

Taksicilere denetim geliyor

İBB'nin yeni bir düzenleme ile kaliteyi yükseltmek adına araçlarla birlikte şoförler için "TUDES" adı altında yeni bir sistem oluşturduğunu söyleyen Yılmaz, yeni düzenleme ile şoför esnafının iğneden ipliğe denetleneceğini, kötü niyetli şoförlerin sistemin dışında bırakılarak hizmette kalite geleceğini, artık taksicilikte çok farklı bir sistem olacağını, Avrupa'da dahi olmayan yeni nesil bir taksicilik geldiğini iddia etti.