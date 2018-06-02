Taksicilerden Erdoğan'a sürpriz ziyaret!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın UBER hakkındaki sözlerini duyan taksiciler Kısıklı'daki konutun önüne akın etti.

Güncellenme 02 Haziran 2018 10:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin Yenikapı'daki iftar programı kapsamında konuşma yaptı. Erdoğan burada, "Son zamanlarda gündemde olan ve taksicilerin protesto ettiği UBER konusunda Bir de bu UBER muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

100 taksici Üsküdar’a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasını duyan bir kısım taksici, saat 23.00 sıralarında Maltepe'den konvoy halinde yola çıkarak Cumhurbaşkanı'nın Üsküdar Kısıklı'daki konutu önüne geldi. 100 taksiciden oluşan grup, korna çalarak Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Dernek başkanı açıklama yaptı

Burada konuşma yapan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, dört yıllık mücadelenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sevinçli haberi aldıklarını, küresel global sermayeyle yapılan mücadelede nihayet sona geldiklerini, konuyla ilgili 4 Haziranda da mahkemeleri olduğunu, hükümete, devlete, millete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok güvendiklerini, kendisine sonsuz teşekkür etmek için buraya toplandıklarını, herkes teşekkür ettiklerini söyledi.

Kısıklı Caddesi'nde geniş güvenlik önlemleri alan polis, taksicilerin yaptığı açıklama sonrası buradan ayrıldı.

Vatandaş Erdoğan’la görüşmek istedi

Taksicilerin ayrılması sonrası Cumhurbaşkanının konutunun önünde bekleyen bazı vatandaşlar Erdoğan ile görüşmek istedi. Kapının önündeki vatandaşları gören ve yanına çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Gelişen sohbet sırasında bazı vatandaşların ağladıkları görüldü. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile burada bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Ömrü hep uzun olsun”

Sevinç Gül isimli bir vatandaş, Erdoğan'ın hayranı olduğunu ve kendisini çok sevdiğini söyleyerek şunları aktardı, "Allah onu başımızdan eksik etmesin. Rabbim inşallah ona sağlık, sıhhat ve afiyet versin. Ömrü hep uzun olsun ve bizimle birlikte olsun. Uzun zamandır kendisini görmek için bekliyordum. Her akşam buradan geçiyorum. Sırf bir dakika onu görmek için. Kendisinden beni Medine'ye götürmesini istedim" diye konuştu.