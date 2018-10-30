Taksici, FSM Köprüsü'nden atladı

Bir taksici Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti.

Güncellenme 30 Ekim 2018 17:09

Bir taksici Fatih Sultan Mehmet köprüsünde aracını durdurarak intihar etti.

Bugün saat 14.00’te meydana gelen olayda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde aracını durduran taksici korkulukları aşarak denize atladı.

Kıyıya çıkarıldı

DHA’nın haberine göre, Deniz polisi tarafından kıyı çıkarılan taksici yaşadığının belirlenmesi üzerine hastaneye götürüldü.

Korkuluklardan kendisini bırakarak denize atlayan 50 yaşındaki Taksici Tahir Kanbay, deniz polisi tarafından kıyıya çıkarıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Yaşadığı belirlenen Kanbay, hemen hastaneye kaldırılırken, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Her yıl kaç kişi intihar ediyor?

1973'te açılan Boğaziçi Köprüsü ve 1988'de hizmete giren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, her yıl ortalama 25 kişi hayatını kaybediyor. 2001'de 146 kişinin intihar etmek için üstüne çıktığı 2 köprüde 24 kişi yaşamını yitirmişti. 2002'de bu sayı, 38'e çıkmıştı.