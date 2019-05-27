Taksi fiyatlarında vatandaşı üzecek haber!

ÖTV indirimlerinin uzatılacağı ve UBER'in tamamen yasaklanacağının açıklanmasından sonra Taksi fiyatlarına zam yapılacağı da belirtildi.

Güncellenme 27 Mayıs 2019 12:16

Taksicileri sevindirecek ama vatandaşların üzüleceği bir haber geldi. Taksi ücretlerine zam geliyor.

Geçen hafta, taksiciler için ÖTV indirimlerinin uzatılacağı ve UBER'e taviz verilmeyeceği açıklanmıştı.

Taksilerde Haziran 2019’a kadar geçerli olan ÖTV indiriminin uzatılması için çalışmalar başlatıldı.

ÖTV ve zam desteği gerçekleşmesi halinde 17 bin 395 taksi yaklaşık 50 bin şoförle hizmet verecek.

Zam geldiğinde taksimetre açılış fiyatı 4 liradan 6 liraya, indi bindi ücreti de 10 liradan 15 liraya çıkacak.

Pompa fiyatlarına fazlasıyla zam geldiğini savunan taksiciler, 21 aydır taksi ücretlerine zam gelmediğinden şikayetçi