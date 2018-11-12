Takımından Burak Yılmaz'a şok

Ahmet Ağaoğlu’nun Burak Yılmaz’ın menajerine alacaklarına karşılık sözleşme feshini önereceği iddia edildi.

Güncellenme 12 Kasım 2018 13:15

Bursaspor maçında oyundan alınırken taraftara hareket çeken ve teknik adam Ünal Karaman'a da tepki gösteren Burak Yılmaz'a 500 bin TL para cezası verilmişti.

Yeni bir gelişme yaşandı

Ceza verildikten sonra golcü futbolcuyla alakalı yeni bir karar alındı. Bu kapsamında Burak Yılmaz, hafta sonu oynanan ve 5-0 sona eren Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna dahil edilmemişti. Tüm bu olaylardan sonra yeni bir gelişme daha yaşandı.

Acil olarak kulübe çağrıldı

Trabzonspor'da teknik adam Ünal Karaman’ın raporu doğrultusunda başkan Ahmet Ağaoğlu'nun menajerini acil olarak kulübe çağırdı.

Sözleşmenin feshi

Diğer taraftan Ünal Karaman, 5-0'lık Malatya mağlubiyeti sonrası istifa etti ancak yönetim bunu kabul etmedi. Ahmet Ağaoğlu’nun Burak Yılmaz’ın menajerine alacaklarına karşılık sözleşme feshini önereceği konuşuluyor.