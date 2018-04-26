Tahran'da bulunan mumya Pehlevi'ye mi ait?

İran'da bulunan bir mumyanın, 1979 mezarı tahrip edilen devrik lider Şah Pehlevi'ye ait olduğu iddia edildi.

Güncellenme 26 Nisan 2018 10:48

İran'ın başkenti Tahran yakınlarında bulunan mumya cesedinin ülke yönetimini 1925-1941 yıllarında elinde bulunduran Şah Rıza Pehlevi'nin olduğu ortaya çıktı. Mumya Pazartesi günü, Tahran'ın güneyindeki Şah Rey'deki bir türbe inşaatı sırasında bulundu.

Pehlevi'ye ait olduğu belirtilen Şah Rey'deki mezarı 1979'da yapılan devrimde tahrip edilmişti ama mezardan çıkarılan mumya o günden sonra bir daha bulunamamıştı. Pehlevi'nin ABD'de yaşayan torunu bahsi geçen mumyanın büyük bir olasılıkla dedesine ait olduğunu söyledi.

Aynı zamanda dedesi ile aynı ismi taşıyan Rıza Pehlevi, Twitter'dan İranlı yetkililere çağrıda bulunarak, aile tarafından güvenilen tıp uzmanlarına mumyanın incelemesi ve daha sonra da mumyanın usule uygun bir şekilde İran içinde gömülmesine izin verilmesini istedi.

Tahran Kültürel Miras Komitesi Başkanı ise bulunan mumyanın Rıza Şah Pehlevi'ye ait olmasının ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

Rıza Pehlevi kimdir?

İran'ın askeri liderlerinden olan Şah Rıza Pehlevi, ülkede 1921 yılında darbe yaptı. 1925 yılında da İran'ın başına geçerek Pehlevi Hanedanlığını kurdu.

İran'ın modern dünyaya uyarlamak için birçok reform yapan Pehlevi, muhalifleri tarafından insan hakları ihlalleri ve dini karşısına almakla eleştirilmişti.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, İngiltere ve Sovyetler Birliği tarafından, Almanya ile ilgili politikaları gerekçe gösterilerek tahttan indirilen Pehlevi'nin yerine, oğlu Muhammed Rıza Pehlevi getirilmişti.

Güney Afrika'da sürgün hayatı yaşayan Pehlevi, 1944'de burada hayatını kaybetti. Pehlevi'nin Mısır'da mumyalanan cenazesi, yıllar sonra İran'a götürülerek defnedilmiş, mozolesi 1979 devrimi sırasında tahrip edilmişti.