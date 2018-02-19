Sylvester Stallone öldü mü?

Bir neslin "Rocky Balboa" ve "Rambo" olarak tanıdığı yıldız oyuncu Sylvester Stallone'nin öldüğü iddiaları ortalığı karıştırdı.

Güncellenme 19 Şubat 2018 16:55

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Sylvester Stallone'nin öldüğüne Twitter ve Facebook'ta haberler yayıldı. "Rocky Balboa" ve "Rambo" karakterleri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncunun öldüğüne dair iddialara henüz bir yalanlama gelmedi.

Bir neslin Rocky ve Rambo karakteri ile tanıdığı ünlü aktör Sylvester Stallone'nin öldüğü iddiaları sosyal medyada bir anda yayıldı. Rocky’nin hikayesine devam eden Creed’in çekimleri devam ederken, sosyal medyadan yayılan bu haber ortalığı bir anda karıştırdı.

Sosyal medyada yayılan bu haberlerin asılsız mı, gerçek mi olduğuna dair ise henüz bir açıklama yapılmadı. Haberin bir sosyal medya yalanı olabileceği düşünülüyor.

Henüz kesin bir bilgi olmamakla birlikte bu tarz haberler genelde fan sayfalarınca paylaşılabiliyor. Türki ünlüler hakkında da daha önce defalarca yapılan bu sahte sosyal medya gündemleri takipçi ve etkişileşim almak için yapılıyor.