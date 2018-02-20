Sylvester Stallone o iddiaları yalanladı!

ABD'li dünyaca ünlü aktör Sylvester Stallone öldüğüne dair çıkan haberleri Instagram hesabından yalanladı.

Güncellenme 20 Şubat 2018 16:32

Dün sosyal medyada öldüğüne dair haberler çıkan dünyaca ünlü ABD’li aktör Sylvester Stallone Instragram hesabından bir açıklama yaptı.

1970'lerde yayınlanan “Rocky” film serisinde canlandırdığı "Rocky Balboa" ve Rambo karakterleri ile hafızalara kazınan Sylvester Stallone’nin öldüğü iddia edildi.

"Lütfen bu saçmalığa kanmayın..."

Yayılan bu yalan haberlere daha fazla dayanamayan ünlü oyuncu, resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 71 yaşında olduğu vurgulanan karizmatik oyuncunun hayatta olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Lütfen bu saçmalığa kanmayın... O (Sylvester Stallone)"

2016'da da aynı haber yayılmıştı

Daha önce 2016 yılında da Facebook'ta Sylvester Stallone'nın öldüğü yayılmıştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu haber ünlü aktörün sosyal medyada aktif paylaşımları sonucunda yalan olduğu ortaya çıkmıştı.