Suyun saymakla bitmeyen faydaları!

Suyun faydalarını her fırsatta dile getiren uzmanlar, günde 11 bardak tüketmenin son derece yararlı olduğunu vurguluyor.

Güncellenme 04 Ekim 2018 16:32

Yapılan tüm araştırmalar suyun sağlık açısından çok önemli olduğunu vurguluyor. Günde ortalama 11 bardak tüketilen suyun kadınlarda idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma ihtimalini yarı yarıya bir oranda azaltıyor. 45 yaş altı 140 kadın üzerinde yapılan araştırmaya göre son bir yıl içerisinde en az 3 defa idrar yolu enfeksiyonu geçirmiş olanların yarısına günde bir buçuk litre su içmeleri istendi. Katılımcıların diğer yarısında ise su tüketim miktarlarında bir değişiklik yapılmadı.

Bir yıl sonra su içen kadınların idrar yoluna yakalanma sıklığının ortalama olarak bir buçuğa düştüğü görüldü. Diğer su miktarı değiştirilmeyen grubun ise yine idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma riskinin değişmediğinin ve 3 olarak kaldığı gözlemlendi. Fazladan su içen kişilerin günlük su tüketim miktarlarının ortalama 11 bardak olduğu diğer grubun ise 5 bardak olduğu ortaya çıktı.