Suyu aç karnına içerseniz…
Hayatın mucizevi kaynaklarından biri olan suyu sağlıklı bir vücut için bol bol içmek gerekir. Peki karnına su içmenin nasıl faydaları bulunmaktadır?
Vücudun büyük bir çoğunluğunu su oluşturuyor. Beynin yüzde 90’ını, kemiklerin yüzde 22’sini kasların ise yüzde 75 gibi bir oranını su oluşturmaktadır. Aç karnına tüketilen bir bardak suyun bile pek çok faydası bulunuyor.
Neden aç karnına su içilir?
- Tüm vücudun ve organların sorunsuz bir şekilde işlem görmesi için insanın suya olan ihtiyacı çok büyüktür.
- Güne sabah bir bardak su içerek başlarsanız vücudun ihtiyaç duymadığı maddeler kurtulması için iiyi bir yol seçmiş olursunuz. Bu metabolizmanızın hızlanması açısından da son derece önemlidir.
- Gece boyunca vücut kendini yeniler buna bağlı olarak bir bardak su içmek sizin atık maddeleri idrar yolu ile dışarı atmanız açısından çok önemlidir.
- Aç karnına içilecek bir veya birkaç bardak su alkol, sigara gibi kötü beslenmeden dolayı vücudunuza giren zararlı besinlerin etkisini azaltmaya yardımcı olur.
- Cilt sağlığı açısında büyük öneme sahip olan su, aç karnına içildiğinde cildin yenilenmesinde ve esneklik kazanmasında büyük önem taşımaktadır.
- Yaşamsal organların ihtiyaçlarını karşılaması açısından da sabah içilen bir bardak su büyük önem taşımaktadır.
- Kilo vermek isteyen kişilerin güne 2 veya 3 bardak su içerek başlamaları, toksinlerin vücuttan açılmasına, yağ ve kalori yakılması açısından önemlidir.
- Bağırsak sağlığı ve lenf bezleri açısından da sabahları su içmek genel sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.
- Güne zinde başlamak uyku halinden kurtulmak içinde sabahları aç karnına ılık su içmek son derece faydalı olacaktır.
- Kabızlık şikayeti bulunan kişilerinde bağırsakları hızlandırmak açısından bir bardak su içmeleri önemlidir.
- Gastrit gibi mide sorunu bulunan kişiler içinde su çok önemli bir yardımcıdır.