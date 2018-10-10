Suudilerin Cemal Kaşıkçı'yı yakalama planı istihbarata takılmış

Cemal Kaşıkçı ortadan kaybolmadan önce Suudi yetkililerin konuşmalarının ABD istihbaratına takıldığı ortaya çıktı.

Güncellenme 10 Ekim 2018 12:35

Washington Post gazetesinin iddiasına göre, sırra kadem basan ve dünyanın gündemine oturan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasından önce Suudi yetkililerin muhalif ismi yakalamak için kendi aralarında yaptıkları görüşmeler Amerikan istihbaratının dinlemesine takıldı.

Kandırarak Suudi Arabistan’a götürmek istemişler

Haberde bahsi geçen görüşmelerde, Suudi yetkililerin Kaşıkçı’yı kandırarak Suudi Arabistan’a getirmeyi ve burada ele geçirmeyi planladıkları belirtildi.

Sorgulamak için mi, öldürmek için mi götürmek istediler?

Suudi yetkililerin Kaşıkçı’yı sorgulamak için mi yoksa öldürmek için mi yakalamak istediği ve Amerikalı yetkililerin Suudi Arabistan vatandaşı Kaşıkçı’yı konu hakkında bilgilendirip bilgilendirmediği bilinmiyor.

2 Ekim sonrası kendisinden bir daha haber alınamadı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkıda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post yazarı Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.