Suudiler, Türkiye'nin talebini erteledi

Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu'na yapılacak olan inceleme, konsolosluk yetkilileri tarafından ertelendi.

Güncellenme 10 Ekim 2018 15:17

Günlerdir kayıp olan ve durumu netlik kazanmayan Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu'na yapılacak olan inceleme, konsolosluk yetkilileri tarafından ertelendi

"İstediğiniz zaman gelip arayabilirsiniz"

Suudiler, Türkiye’nin inceleme talebini önce kabul etmişti. Veliaht Prens Selman da "İstediğiniz zaman gelip arayabilirsiniz" cevabını vermişti. Türk güvenlik güçlerinin hamlesi sonrası karşı bir hamle yapan Suudiler, inceleme ziyaretini erteleme talebinde bulundu.

Öldürüldü mü?

Geçen hafta kapılarını Reuters'a açan Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı olayında adeta şov yapıyor. Kaşıkçı’nın dünyadaki tüm istihbaratlar tarafından öldürüldüğü düşünülüyor.

"Cemal burada yok"

Reuters, Suudi Konsolos Mohammad al-Otaibi ile birlikte Suudi Arabistan konsolosluk binasını gezmiş, Konsolos adeta hareketleri ve tavırlarıyla rol yaparak "Cemal burada yok" şovu yapmıştı.