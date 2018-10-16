Suudiler, Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul edebilir!

Uluslararası haber ajansları Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı’nın sorgulama sırasında yanlış giden bir durum nedeniyle öldüğünü kabul edeceğini iddia etti.

Güncellenme 16 Ekim 2018 10:08

Reuters haber ajansının CNN’e dayandırdığı haberde, göre Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın sorgulama sırasında yanlış giden bir durum nedeniyle öldüğünü kabul edecek bir rapor hazırladığını iddia etti.

Raporun hazırlanma aşamasında olduğu belirtilen haberde, ayrıntılarının değişebileceğine de değinildi.

CNN’in haberi dayandırdığı kaynaklara göre, raporda Kaşıkçı’nın sorgulanmasının gizli bir operasyon olduğu ve bazı kişilerin olaydan sorumlu tutulacağının yer alacağı belirtildi.

Bu kapsamda olası bir cinayet itirafı dünyanın büyük tepkisi çekecek.

ABD’nin Suudilere karşı aldığı daha önceki yaptırım kararını körükleyecek bu hamle sonrası, Fransa İngiltere ve Almanya’nın da tepkisini çekecek.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’a yaptırım uygulanabileceğini belirtmişti.