Suudi ve Türk yetkililer, Cemal Kaşıkçı için toplandı

Suudi ve Türk yetkililer, Cemal Kaşıkçı için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir araya geldi.

Güncellenme 15 Ekim 2018 15:00

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir anda kaybolmasıyla ilgili oluşturulan çalışma ekibinde yer alan Suudi ve Türk yetkililer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir araya geldi. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saat 13.00 sıralarında gelen Suudi ve Türk yetkililer, toplantı yapıyor.

Kapsamlı soruşturma sürüyor

Edinilen bilgilere göre, Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili kapsamlı soruşturma sürüyor.

Çalışma grubu göreve başladı

Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından oluşturulan çalışma grubu da göreve başladı.

Suudi ve Türk yetkililer toplantı yaptı

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saat 13.00 sıralarında gelen Suudi ve Türk yetkililer, toplantı yapıyor.