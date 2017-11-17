Suudi Prens Selman Mısır'dan işkence uzmanı ithal etti

Suudi Veliaht Prens Bin Selman, Mısır'dan işkence uzmanı bir istihbaratçı ithal etti.

Güncellenme 17 Kasım 2017 11:05

Suudi Arabistan'da milyarder prens ve bakanları yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında tutuklayarak lüks otele kapatan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, Mısır'ın önce devrilen; sonra da darbeci Sisiyönetiminde serbest bırakılan eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in işkenceci istihbaratçısını kiraladığı ortaya çıktı.

Mübarek döneminde 14 sene İçişleri Bakanlığı yapan ve son olarak 7 sene hapis cezasına mahkum olan Habib El Adli'yi Riyad'a kaçıran Prens Selman, Mısırlı istihbaratçıyı özel güvenlik şefi olarak görevlendirdiği öğrenildi.

Kızıl Deniz'den kaçış

Mısır'da devlet güvenlik araştırmaları servisinde kariyerine başlayan ve 62 turistin ölümüne neden olduğu Luksor Katliamı'nın ardından Mübarek tarafından İçişleri Bakanlığı'na getirilen Adli, Arap Baharı'nın ardından ülkesinde iki kez hapse mahkum oldu. İç istihbarat servisi olarak nitelendirilebilecek özel bir ekip kurarak Müslüman Kardeşler ile bağlantısı olan herkesi hedef alan ve güvenlik güçleriyle 'işkence' kavramını bütünleştiren Adli, 15 Nisan 2017'de Bakanlığın 110 milyon dolardan fazla parasını kullanmak suçundan 7 sene hapis cezası alınca Prens Selman imdadına yetişti. Giza'daki evinden Suudi ajanların yardımıyla teslim alınan Mısırlı istihbaratçı, Kızıl Deniz üzerinden önce Cidde'ye oradan da Selman'ın sarayının bulunduğu Riyad'a getirildi.

New York Times'a bilgi veren kaynaklar Suudi Veliaht Prens'in Mısırlı istihbaratçıyı 'özel güvenlik şefi' olarak görevlendirdiğini belirtirken, Middle East Eye sitesi ise Riyad'da lüks bir otele kapatılan milyarder prens ve bakanlara yönelik sistematik işkencelerin Adli'nin işi olduğunu ifade etti.

Baas'ın kara kutusu

Tahrir Meydanı'ndaki gösterilerde eylemcilere ateş açılması emrini veren kişi olarak müebbede mahkûm olmasına rağmen sadece 3 sene hapis yatarak kurtulan Adli, Mısır'da Baas rejiminin 'kara kutusu' olarak biliniyor. Son dönemde Arap milliyetçiliğini kullanarak İran'ın Ortadoğu'daki etkisini kırmayı amaçlayan Suudilerin, Mısırlı istihbaratçının bildiklerinden yararlanmak için satın aldıkları da ifade ediliyor.

Suriyeli muhalifin eski Kabe imamı olan babası tutuklandı Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Suudi Arabistan'da sürdürdüğü yolsuzlukla mücadele operasyonu Suriyeli muhaliflere de ulaştı. Suriyeli muhaliflerin etkin isimlerinden Abdullah El Muhaysini'nin babası Muhammed El Muhaysini'nin, Suudi yetkililer tarafından gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi. Muhaysini'nin nereye götürüldüğü belirtilmezken, aralarında ilim adamlarının da bulunduğu tutuklu sayısının 500'e ulaştığı öğrenildi. Abdullah Muhaysini, Kabe İmamlığı yaptığı dönemde de "Allahım, Mescid-i Aksa'yı Yahudilerin elinden kurtar" ifadelerinin geçtiği bir dua nedeniyle tutuklanmıştı.

CIA'den Trump'a veliaht uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump'tan aldığı destekle Suudi Arabistan'da milyarder hanedan üyeleri ve bakanları yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklayan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın uygulamaları Washington'ın tepkisini çekmeye başladı. ABD'li yetkililerin Prens Selman'dan rahatsız olduğu bildirildi. New York Times'a konuşan bir Dışişleri yetkilisi, Pentagon ve CIA'in Trump yönetimini "Prens Selman'ın pervasızca hareket ettiği ve adımlarının sonuçlarını düşünmediği" konusunda uyardığını söyledi. Trump'ın Ortadoğu ve Asya'daki kimi hamlelerinin Pentagon ve CIA'i kaygılandırdığını belirten yetkili, bunların arasında Prens Selman'a verilen destek olduğunu da ifade etti.