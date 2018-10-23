Suudi Kral ve veliahtı Kaşıkçı'nın ailesini kabul etti

Cinayetle suçlanan Suudi Arabistan Kralı Selman ve Prens Muhammed, Cemal Kaşıkçı'nın ailesini kabul etti.

Güncellenme 23 Ekim 2018 17:35

Suudi Arabistan Kralı Selman, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ağabeyini ve oğlunu kabul etti.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ailesi ile bir araya gelen Kral Selman, taziyelerini bildirdi.

Kral, Kaşıkçı’nın oğlu ve ağabeyi ile görüştü

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı ve ağabeyinin katıldığı görüşmede Veliaht Prens Muhammed bin Selman da yer aldı.

Görevini yapmayanlar hesap verecek

Burada açıklama yapan Kral Selman, sorumluluklarını yerine getirmeyenlerden hesap sorulacağını, ölümünden sorumlu olanların ve görevini yerine getirmeyenlerin hesap vereceğini söyledi.