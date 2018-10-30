Suudi başsavcı, Fidan'la ikinci kez görüştü

Cemal Kaşıkçı’nın cinayeti soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib, ikinci bir görüşme için İstanbul Adliye Sarayı'na geldi.

Güncellenme 30 Ekim 2018 12:47

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye’ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile ikinci kez görüşmek üzere adliyeye geldi.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek protokol kapısından içeri giren Suud el-Ma'cib ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamına geçti. Başsavcının giriş yaptığı A kapısı önüne adliye mensupları alınmazken, görüntü çekimine de izin verilmedi.

Buraya 11.00’de gelen Suud el-Ma'cib, Başsavcı Fidan ile makamında görüştü. Beraberindeki heyetle birlikte görüşmesi bir saat süren Suudi Başsavcı, adliyeden ayrıldı.

Suud el-Ma'cib, Başsavcı Fidan ile dün de adliyede görüşmüştü.