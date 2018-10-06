Suudi Arabistan'dan Trump'a cevap!

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Selman, Trump'ın açıklamalarına cevap verdi.

Güncellenme 06 Ekim 2018 16:03

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan Kralı'na "Seni biz koruyoruz, bedelini öde" açıklamasına yanıt verdi.

“Trump’ın açıklamaları isabetli değil”

Suudi Arabistan’ın tarihte 1744'ten bu yana mevcut olduğunu belirten Prens Selman, ABD'den 30 yılı aşkın süre önce var olduğunu, Trump'ın son açıklamalarının çok isabetli olmadığını belirtti.

“ABD'den aldığımız tüm silahların parasını ödedik”

Prens, "Suudi Arabistan güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyecektir. ABD'den aldığımız tüm silahların parasını ödedik. Bunlar bedavadan gelen silahlar değil" ifadesini kullandı.

“ABD Başkanı ile çalışmayı seviyorum”

Ülkesinin, bu meseleye "Herhangi bir dost, iyi ya da kötü şeyler söyleyebilir" nazarında baktığını ifade eden Muhammed bin Selman, "ABD Başkanı ile çalışmayı seviyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler yüzde 99 iyi ilerlerken, yüzde 1 kötü bir mesele gündeme geldi" ifadelerini kullandı.