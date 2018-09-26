Suudi Arabistan'dan spor tutkunlarına müjdeli haber!

Suudi Arabistan, dünyanın farklı ülkelerinden spor tutkunlarının ülkeye gelmelerini sağlayacak elektronik vize üzerinde çalışma yürütüyor.

Güncellenme 26 Eylül 2018 11:54

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'nın iddiasına göre, Suudi Arabistan, başkent Riyad'ın tarihi bölgelerinden Ed-Diriyye'de düzenlenecek elektrikli araç yarışması Formula-E'nin SAUDIA Ad Diriyah E-Prix serisine katılmak isteyen yabancılara "Şarik" platformundan satın alınacak bilet ile irtibatlı olarak elektronik vize verecek.

Platform herkese açık olacak

Spor Genel Heyeti Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulaziz bin Turki el-Faysal, konuya ilişkin açıklamasında, herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan bu zevkli yarışı dünyanın her yerinden izlemeye gelenlerin olacağını ve tüm bunların, Şarik platformunda herkese açık olduğunu belirtti.

Eğlence ve kültürel aktivitelere de yer verilecek

Orta Doğu'da düzenlenecek ilk Formula-E müsabakası olan 14-16 Aralık'taki etkinliklerin, 40 binden fazla spor tutkununa ev sahipliği yapması bekleniyor. Ad Diriyah E-Prix yarışma sırasında eğlence ve kültürel aktivitelere de yer verilecek.