Suudi Arabistan'dan kadınlar için bir yenilik daha!

Suudi Arabistan'ın kadın açılımı hız kesmeden devam ediyor.

Güncellenme 03 Mart 2018 17:15

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Salman Daha önce "Ilımlı İslam" açıklamasından sonra kadınlara sosyal alanda birçok hak tanımaya başlandı. Bu kapsamda yeni adımlar atılmaya devam ediliyor.

İlk kez kadın maratonu yapılacak

Ülke yönetimi ülke tarihinde ilk kez bir kadın maratonunun yapılmasına izin verdi.

18 yaş üstü tüm kadınlar yarışı izleyecek

Al-Quds Al-Arab gazetesine göre, yapılacak olan koşuya 18 yaş üstünde olan tüm kadınlar katılabilecek.

Gelecek yıl açık hava maratonu da yapılacak

Nisan ayında Mekke'de yapılması planlanan kapalı spor salonunda deney amaçlı maraton yapılacağı da gelen bilgiler arasında. Sonraki adım olarak ilk açık hava maratonu ise gelecek yıl yapılacak.

İlk kez stadyumlara girdiler

Daha önce, Suudi Arabistan tarihinde ilk kez kadınlara stadyumlara girilme hakkı tanınmıştı. Futbol karşılaşmasında kadınlar için ilk kez özel bölüm ayrılmıştı.

Caz festivali de düzenlenecek

Kadınların sinemaya gitmesine izin verilirken ülke tarihinde ilk kez bir caz festivali düzenleneceği de duyurulmuştu.