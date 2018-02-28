Suudi Arabistan'dan bir yenilik daha!

Suudi Arabistan'da "ılımlı İslam" kapsamında tarihte bir ilke imza atılarak caz festivali düzenlendi.

Güncellenme 28 Şubat 2018 15:15

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Selman bin Abdülaziz, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yaptığı "Ilımlı İslam" kapsamında yenilikler yapmaya devam ediyor. Prens daha önce yaptığı açıklamada, "aşırıcılığı" ülkesinde yok edeceğini ve ılımlı bir İslam'a döndüğünü açıklamıştı.

Ülkede ilk kez caz festivali düzenlendi

Bu açıklamadan sonra birçok yeniliğe imza atan Suudi Arabistan son olarak dünyanın ülkesindeki sanatseverleri sevindirecek bir açılıma gitti. Ülkede, kadın ve erkeklerin birlikte katılabildiği bir caz festivali düzenlendi.

Müzik yasaktı

Şeriat ile yönetilen ülkede şarkı söylemek ve müzik yapmak yasaktı. Bu kurala uymayanlar ise din polislerince cezalandırılıyordu.

Konserlere ilgi hayli fazla

Ülkede, caz festivali kapsamında 5 binden fazla konser düzenlenecek. Konserlere daha şimdiden katılımlar hayli fazla.

Kadınlar durumdan çok memnun

Caz festivali kapsamında 5 binden fazla konserin düzenleneceği ülkede katılım da oldukça yüksek olması dikkat çekti. Ağırlıklı olarak Suudi Arabistanlı kadınlar, bu durumdan oldukça memnun ve etkinliklere katılabilmek için gün sabırsızlanıyor.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ve 60 ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı programda konuşan Bin Selman, ülkesinin radikal düşünceleri derhal yok ederek 1979 yılı öncesinde olduğu gibi ılımlı İslam'a ve normal yaşama döneceklerini açıklamıştı. Bu kapsamda kadınların trafik yasağından sinema izlemesine kadar birçok alanda açılıma gidilmişti.