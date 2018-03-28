Suudi Arabistan'dan "Amerikan Güreşi" açılımı!

Kadınlara yönelik açılımlarla gündemden düşmeyen Suudi Arabistan'ın bu kez de Amerikan Güreşi'ne ev sahipliği yapacağı iddia edildi.

Güncellenme 28 Mart 2018 12:14

Suudi Arabistan, Veliaht Prensi Muhammed bin Salman önderliğinde birçok yeniliğe imza atıyor. Daha önce kadınlara yönelik açılımlarla defalarca gündeme gelen Suudi Arabistan bu kez bambaşka bir açılım yapıyor. Suudiler bu kez Amerikan Güreşi'ne merak sardı.

Amerikan Güreşi Federasyonu (WWE) tarafından organize edilecek bir müsabakaya Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı iddia edildi.

Karşılaşma Cidde'de yapılacak

Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh ile WWE'in yaptığı anlaşmaya göre, 27 Nisan 2018'de Cidde kentinde ilk defa Amerikan güreşi müsabakaları düzenleneceği belirtildi.

50 sporcu katılacak

Cidde'de bulunan Kral Abdullah Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek müsabakalarda aralarında Royal Rumble etkinliğine katılanların da bulunduğu 50 sporcu mücadele verecek.

Eğlence de düzenlenecek

Triple H ve John Cena'nın 2010'dan bu yana ilk defa karşı karşıya geleceği söz konusu organizasyon kapsamında sporseverlere yönelik çeşitli eğlence etkinliklerinin de gerçekleştirileceği kaydedildi.

10 yıllık anlaşma imzalandı

Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Al Şeyh, ülkede güreş müsabakaları düzenlenmesi için WWE ile 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.