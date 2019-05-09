Suudi Arabistan'da tartışma yaratacak ezan yasağı

Suudi Arabistan'da Ramazan ayı itibarıyla ezan sesine bazı kısıtlamalar getirildi.

Güncellenme 09 Mayıs 2019 09:33

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Suudi Arabistan’da ezan sesi tartışmaları başladı.

Ezana kısıtlama getirildi

İslami İşler Bakanı Abdullatif Ali Şeyh, daha önce yaptığı açıklamada, ülkede okunan ezanlarının sesinin yüksek olduğunu ve insanları rahatsız ettiğini söylemişti. Bu açıklama sonrası ülkede ezana bazı kısıtlamalar getirildi.

Hoparlör sınırlandırması getirildi

Bu kapsamda camilerde artık dört hoparlörden fazlası olmayacak. Mevcut hoparlörde de ses seviyesi dördü aşmayacak.

Özel ses hoparlörler için de düzenleme yapıldı. Teravih ve cuma namazı dışında büyük hoparlörler kullanılmayacak.

Ses sınırını aşana ceza

Ülkede 5 vakit namazlarda da sesin fazla çıkması durumunda para cezası kesilebilecek.

Kararlar tartışma yarattı

Ülkede alınan bu kararlar tartışmalara neden oldu. Ramazan ayına denk gelen bu kararların uzun bir süre daha tartışılması bekleniyor.