Suudi Arabistan'da tarihi gün! Kadınlar sıraya girdi

AFP haber ajansı, Suudi Arabistan'ın tarihinde ilk kez bugün kadınlara ehliyet vermeye başladığını duyurdu. Kadınların 24 Haziran'dan itibarıyla araba kullanmaya başlayacağı ülkede şlk ehliyetler bugün alınmaya başlandı.

Suudi Arabistan'ın resmi medyası, ilgili devlet kurumunun uluslararası ehliyetlerin Suudi Arabistan için geçerli ehliyetler olarak tanınma işlemine başlandığını ve ilk ehliyetlerin kadın sürücü adaylarına teslim edildiğini aktardı.

Konuyla ilgili kararname yayınlayan Suudi Arabistan Kraliyet Divanı, bundan sonra kadınların da ehliyet alarak araç sürmesine imkan tanınacağını duyurmuştu.

Kral Selman bin Abdulaziz'in imzasını taşıyan kararnamede, kadınların araç sürmesi önündeki yasal engelin kaldırıldığı, kadınların araç kullanmalarının birçok fayda barındırdığı, bu konuda yaşanan sorunların giderilmesine karar verildiği belirtildi.

