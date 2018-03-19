Suudi Arabistan'da "çarşaf" dönemi bitiyor mu?

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suudi kadınların kara çarşaf giyinmeleri ve peçe takmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 19 Mart 2018 16:39

Suudi Arabistan'da kadınlara yönelik açılımlar dur durak bilmeden devam ediyor. Bu kez de Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ülkedeki kadınların 'saygılı ve edepli' giyinmeleri durumunda kara çarşaf dışındaki kıyafetlerden de giyebileceklerini açıkladı.

Washington ziyareti öncesi kritik açıklama

Bir süredir yaptığı yeniliklerle gündeme gelen Muhammed bin Selman'ın ülkesindeki kadınların kıyafetlerine yönelik açıklamaları kritik Washington ziyareti sırasında geldi.

"Şeriat kanunları gayet açık”

Basına açıklamalarda bulunan Muhammed bin Selman, "Şeriat kanunları gayet açık. Kadınlar da erkekler gibi uygun ve saygılı giyinmeliler. Bu özel olarak siyah bir çarşaf giyilmesi ve siyah peçe takılması anlamına gelmiyor. Ne tip uygun ve saygılı kıyafet giyecekleri kararı tamamen kadınlara bırakılmış" dedi.

Daha önce de bir din adamı aynı şekilde açıklama yaptı

Daha önce de Suudi bir din adamı kadınların mütevazı giyinmeleri gerektiğini fakat bunun için kara çarşafın zorunlu olmadığını belirtmişti.

Kıyafet özgürlüğü gelecek mi?

Yapılan bu açıklamaların Suudi Arabistan'da yaşayan kadınlar için kıyafet özgürlüğü getirip getirmeyeceği ise merak konusu. Zaten kadınların giyinmelerini kısıtlayacak yazılı bir yasa da mevcut değil. Ancak polis ve yargı uzun süredir kadınların çarşaf ve peçe kullanmasını gerekli kılan katı bir kıyafet uygulamasını zorunlu tutuyor.

Renkli çarşaflar giyiliyor

Henüz 32 yaşında olan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, daha önce "Ilımlı İslam" açıklaması yapmış bu da beraberinde birçok yenilik ve tartışma getirmişti. Kadınlar son yıllarda renkli çarşafları tercih ediyor, ülkenin bazı bölgelerinde ise uzun etekler giyilebiliyor.

Daha önce birçok açılım yapıldı

Veliaht prens ilan edilen Muhammed bin Selman'ın yenilikçi açıklamalarının ardından ülkedeki kadınlara çok sayıda hak verildi. Bunlardan bazıları ise araba kullanma, stadyumlara gitme, maratonlara katılma, konserlere gitme şeklinde. İlerleyen günlerde hangi yeni hakların kadınlara tanınacağı ise tartışma konusu.