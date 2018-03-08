Suudi Arabistan'da bir yasak daha tarih oldu!

Suudi Arabistan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar için yeni bir açılım daha yaptı.

Güncellenme 08 Mart 2018 15:06

Suudi Arabistan'da kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yeni haklarla girdi. Devletin üst düzey makamları tarafından alınan kararlarla kadınlara verilen yeni haklar bugün itibarıyla geçerli olacak.

Bu kararlar kapsamında olan araç kullanma yasağı yıllar sonra kalkmış oldu. Ülkedeki kadınlar, Haziran'da yasağın kalkması ile birlikte ehliyet alma ve araç kullanma fırsatını bulacak.

Suudi Arabistan'da kadınların araç kullanmasının serbest olması için başta 1990 yılı olmak üzere pek çok kampanya yapıldı.

Dünyadaki araç sürmenin kadınlara yasak olduğu tek ülke Suudi Arabistan. Üst Düzey Alimler Kurulu tarafından "Kadınların araç kullanması haramdır" şeklinde verilen fetvadan dolayı yasal değişiklik yapılamıyordu.

Daha önce kalkan yasaklardan biri de kadınların futbol maçlarını izlemek için statlara girmesinin serbest olmasıydı. Bu gelişmeden sonra ülkedeki kadınlar 2018'den itibarıyla 3 stada giriş yapabilecek.

Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin, geçen yıl Ekim ayında yaptığı toplantıda 2018'den bu yana Riyad, Cidde ve Demmam'daki 3 stada ailelerin girişi için gerekli hazırlıkların yapılmaya başladığını belirtti.

Bu çerçevede, geçen hafta El-Ahsa ilinde kadınların da katıldığı bir maratona imza atıldı. Düzenlenen maratona katılan kadınlara "tesettürlü olma" şartı getirildi.

Sloganı "El-Ahsa Koşuyor" olan maratonda çok sayıda kategori yer aldı. Maratona her kesimden geniş katılım oldu.