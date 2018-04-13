Suudi Arabistan'da bir ilk: Moda haftası

Son günlerde kadınlara yönelik açılımlarla gündeme gelen Suudi Arabistan, şimdi de kadınlara yönelik moda haftası düzenliyor.

Güncellenme 13 Nisan 2018 16:32

Suudi Arabistan'da yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Son günlerde özellikle kadınlar için yapılan açılımlara bir yenisi daha eklendi. Riyad'da ilk kez Arap Moda Haftası düzenleniyor.

Dünyaca ünlü tasarımcılar katıldı

Ülkenin başkenti Riyad'da ilk Arap Moda Haftası salı akşamı düzenlenen bir etkinlikle başladı. Etkinliğe yalnızca kadınların katılmasına müsaade edilirken kameralar içeri alınmadı. Dört gün sürecek moda haftasına Jean Paul Gaultier ve Roberto Cavalli gibi dünyaca ünlü tasarımcıların katıldığı belirtildi.

Prenses Noura açıklama yaptı

Geçtiğimiz Kasım ayında gözaltına alınan prenslerin tutulduğu Ritz-Carlton Hotel'de düzenlenen Moda Haftası'na Suudi Prenses Noura bin Faysal el-Suud ev sahipliği yapıyor.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Prenses Noura, modanın Suudi Arabistan'da ilgi gördüğünü belirterek moda endüstrisini yeni bir seviyeye taşımaya çalıştıklarını söyledi.

Büyük açılımlar yapılıyor

Suudi Arabistan nüfusun çoğunluğunun İslam'ın katı bir yorumu olan Vahabi inancına bağlı. Ancak son zamanlar Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın "2030 Vizyonu" adlı ekonomik reform hedefleri kapsamında kadınların haklarını iyileştirmek için adımlar atıyor.

Artık araba sürme hakkına sahipler

Suudi Arabistanlı kadınlar bu kapsamda Haziran ayından sonra araba kullanma hakkına da sahip olacak. Veliaht Prens ayrıca kadınlar tarafından giyilen uzun çarşafın zorunlu olmayabileceğini de açıklamıştı.