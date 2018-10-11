Suudi Arabistan’a ait uçağa uyuşturucu operasyonu!

Adana'da Suudi Arabistan’a götürülmek istenen 14 milyon TL değerindeki 965 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Güncellenme 11 Ekim 2018 11:11

Adana’da kargo uçağı ile su arıtma sistemlerinin arasına saklanan ve Suudi Arabistan’a gönderilmek istenen 965 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İhbar alındı, operasyon yapıldı

Konuyla ilgili açıklama yapan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan, Suudi Arabistan'a ait kargo uçağı ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar alındı. Bu kapsamda başlatılan soruşturma sonrası, durum "gecikmesinde sakınca bulunan hal" değerlendirildi ve havalimanına hızlı bir şekilde operasyon yapıldı.

965 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, havalimanının kargo bölümünde dedektör köpeğiyle yaptığı aramada, su arıtma aparatları arasına gizlenmiş 14 milyon TL değerinde 965 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.