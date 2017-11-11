Suudi Arabistan Yemen'i vurdu!

Suudi Arabistan'ın gece yarısı Yemen Savunma Bakanlığına düzenlediği hava saldırısında 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Güncellenme 11 Kasım 2017 11:35

Yemen'in Başkenti Sana'da Yemen Savunma Bakanlığı binasına hava saldırısı düzenlendi. Suudi Arabistan'ın gece geç saatlerde gerçekleştirdiği hava saldırısında Bakanlık binası yıkılırken, çevredeki 12 ev de hasar gördü. İlk belirlemelere göre saldırıda 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Gece yarısı Yemen'e hava saldırısı

Ortadoğu'da Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Riyad ziyaretinde istifa etmesi, hemen ardından Yemen'den füze fırlatılmasıyla kopan fırtına bugün itibariyle bir haftasını doldurdu.

Suudi Arabistan, İran destekli Husilerin kontrol ettiği Yemen'in başkenti Sana'ya gece saatlerinde hava saldırısı düzenledi.

Evler bombardımanla yerle bir oldu

Vurulan yer, Savunma Bakanlığı binası ancak çevredeki evler de bombardımanda yerle bir oldu.

Reuters haber ajansının bu sabah olay yerinden geçtiği fotoğraflar, büyük bir yıkımı gösteriyor. Günün ağarmasıyla insanlar vurulan binaların çevresinde toplandı.

Suudi Arabistan vatandaşı, evinden kaçırdı

Lübnan cephesinde ise akşam saatlerinde bir Suudi Arabistan vatandaşı kaçırıldı. Lübnan İçişleri Bakanlığı, kaçırılan kişinin 1985 doğumlu Ali el-Bişravi olduğunu açıkladı.

Bişravi Adma yakınlarındaki evinden alınıp götürüldü.

Suudi Arabistan'ın dışında Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, halihazırda vatandaşlarından Lübnan'a seyahat etmemelerini istiyor.