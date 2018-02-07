Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki buzları eritecek karar

Suudi Arabistan, diplomatik ilişkilerin gergin olduğu İsrail hakkında flaş bir karara imza attı.

Güncellenme 07 Şubat 2018 15:31

Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki ilişkilerde tarihi bir ilk yaşandı. Riyad yönetimi Delhi'den Tel Aviv'e uçacak Air India havayollarına ait uçaklara hava sahasını açtı.

Bu gelişme sonrası yeni rotanın İsrail ve Hindistan arasında uçuş süresini 6 saate indirecek.

İsrail - Hindistan ulaşımı artık daha kolay

Son zamanlarda İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik, diplomatik bir iyileşmeye gidildi. Bunun sonucunda gelinen noktada Suudi Arabistan hava sahasını İsrail'e açtı. Ulaşımın artık daha kolay olması durumunda ise İsrail'in, Hindistan'ı bu hatta 750 bin dolar yatırım yapmaya ikna ettiği ifade edildi.

Suudi Arabistan kınamıştı

ABD'nin skandal Kudüs kararı sonrası işgal altında bulunan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim yerleri inşa etmeyi planlayan ve çalışmalarını bu yönde hızlandıran İsrail için Suudi Arabistan, kınama açıklaması yapmıştı. Bu kararın toplumun iradesine "açıkça meydan okumak" olarak nitelendirilmişti.