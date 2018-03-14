Suudi Arabistan, tutuklu prenslere işkence mi yapıyor?

İnsan Hakları İzleme Örgütü, gözaltına alınan iş adamlarına ölüme yol açacak şekilde işkence yapıldığı iddiası ile Suudi Arabistan'a çağrıda bulundu.

Güncellenme 14 Mart 2018 17:23

Suudi Arabistan ülke çapında özellikle kadınlara yönelik geniş açılımlar yaparken İnsan Hakları İzleme Örgütü de ülkeye şiddeti durdurması için baskı yapıyor.

Kasım ayında tutuklandılar

İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından bugün yayınlanan beyannamede, Suudi Arabistan'dan Kasım ayında tutuklanarak cezaevine konan üst düzey iş adamları ve prenslere yapılan kötü muamelenin durdurulmasını istedi.

17 kişi fiziki şiddete maruz kaldı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, gözaltına alınan iş adamı ve prensten oluşan 17 kişinin fiziki şiddetten dolayı tedavi edildikleri belirtildi.

Veliaht Prense ciddi bir darbe

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Ortadoğu ve Kuzey Afrika sorumlusu Sarah Leah Whitson, gözaltındaki prenslere şiddeti doğrularken, modern ve reformcu olduğunu iddia eden Veliaht Prense ciddi bir darbe olduğunu söyledi.

Whitson, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi yabancı yatırımcıları ülkesine davet ederken yatırımcılar, Suudilerin temel haklar ve hukuku görmezden geldiklerini de dikkate almalılar" ifadelerini kullandı.

Kullanılan yöntem hukukla dalga geçmektir

Suudi hükümetinin yolsuzluğa kaşı savaşının çok önemli olduğunu belirten Whitson, kullandıkları taktik ve şantajın hukukla dalga geçmek olduğunu söyledi.

Talal'ın servetine el koyulmak isteniyor

ABD gazetesinde rapor yayınlayan İnsan Hakları İzleme Örgütü, ilk gözaltı olaylarının ilk günlerine gözaltına alınanlara fiziki işkence uygulandığı, Tümgeneral Ali Kahtani'nin ölümüne dikkat çekildiği, Prens Turki bin Abullah bin Abdullah bin Abdülaziz hakkında bilgi almak işin kendisine işkence uygulandığı belirtildi. Raporda, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan işadamı Prens El-Velid bin Talal'ın milyarlarca servetine el koymak için baskı yapıldığına vurgu yapıldı.