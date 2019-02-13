Suudi Arabistan, teröre destek veren ülkeler listesine girdi

Avrupa Komisyonu, Panama ve Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu 23 ülkeyi terör listesine ekledi.

Güncellenme 13 Şubat 2019 14:58

Avrupa Komisyonu, Panama ve Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu 23 ülkeyi terör listesine ekledi.

Komisyon bu karara gerekçe olarak, para aklama ve teröre maddi destek konusundaki denetimlerin bu ülkelerde gevşek olması gösterildi. Bu durumun, AB’ye tehdit olduğu vurgusu yapıldı.

Teröre destek veren ülkeler şöyle

Teröre destek veren ülkeler listesinde yer alan ülkeler arasında şunlar yer alıyor:

Afganistan, Amerikan Samoası, Bahamalar, Botswana, Kuzey Kore, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Porto Riko, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, ABD Virjin Adaları, Yemen.

Suudi Arabistan, DEAŞ’a yardım mı etti?

Suudi Arabistan, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'tan alınan kuzeydoğu bölgeleri ve Rakka için toplam 300 milyon dolar bağışladığını açıklamıştı. Suudi yardımının bölgede tarım, eğitim, yol çalışmaları, enkaz kaldırma ve kullanım suyu gibi alanlarda harcanacağı bildirilmişti.