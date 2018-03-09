Suudi Arabistan tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdi

Suudi Arabistan'ın "ılımlı İslam" kapsamında yaptığı yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor.

Güncellenme 09 Mart 2018 10:32

Suudi Arabistan'ın "ılımlı İslam" adı altında yaptığı yeniliklere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Kraliyet bu konuda en somut adımları hızlıca atıyor. Yapılan yenilikler ise dünyanın dikkatini çekecek nitelikte

Kadın koşusu düzenlendi

Bu konuda daha önce stadyumlara girme, kamu dairelerinde çalışma, araç kullanma, sinemaya gitme hakları da verilen kadınlar bir ilki yaparak bu kez de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar koşusu gerçekleştirdi.

Ülke tarihinde bir ilk

Ülkenin Cidde şehrinde Dünya Kadınlar Günü kapsamında Suudi Arabistan tarihinde ilk kez kadınlar günü koşusu yapıldı.

Şalvarla koştular

Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın Ilımlı İslam'a geçiş yapacağına dair yaptığı açıklama sonrası, ülke tarihinde kadın hakları konusunda her geçen gün yenilikler yaşanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda kadınlar Cidde sokaklarında şalvar biçimindeki kıyafetlerle koşu düzenledi.

Dikkat çeken ayrıntılar

Şehrin tarihi el-Balad bölgesinde koşuya çıkan kadınlar, şalvar/haşema biçimindeki koşu kıyafetleri ile saçlarını daha gevşek kapatmaları dikkat çekti.

Daha önce de birçok alanda yenilik yapıldı

Kadın hakları konusunda en zayıf ülkelerin başında gelen Suudi Arabistan, son zamanlarda seçme seçilme hakkının yanı sıra, ehliyet alıp araç kullanma, stadyumlarda maç seyretme, sinemaya gitme gibi konularda kadınlara yönelik reformlar yapıldı. Suudi kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde üst düzey makamlar tarafından alınan kararlarla söz konusu hakları elde ettiler.