Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etti

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etti.

Güncellenme 20 Ekim 2018 11:07

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etti. Yapılan açıklamada, cinayetle ilgili 18 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Sudi haber ajansı SPA’nın haberine göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtildi.

Ceset ne oldu?

Riyad yönetimi tarafından gazetecinin ölümüyle ilgili paylaşılan bilgiler arasında cesedinin akıbetine yer verilmedi.

18 kişi gözaltında

Öte yandan, Veliaht Prens'e yakın 18 ismin görevden alınarak gözaltına alındığı duyuruldu.

Riyad yönetiminden açıklama

Riyad yönetiminin Kaşıkçı'nın "ölümündeki sorumluları ve hatalıları cezalandırmaktan geri durmayacağı" ve böyle bir olayın tekrarını engellemek için gerekli düzenlemeleri hayata geçireceği kaydedildi.

Türkiye açıklaması

Öte yandan Suudi Arabistan, Türkiye'nin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde Kaşıkçı olayı soruşturma sürecinde ortaya koyduğu üstün dayanışmayı değerli bulduğunu" açıkladı.

Paylaşılan bilgiler yararlı oldu

Riyad ayrıca Türk yetkililerin, şaibeli isimlerle ilgili paylaştığı bilgilerin Kaşıkçı meselesinin aydınlatılmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

İstihbarat yeniden yapılandırılacak

Açıklamada gözaltına alınan isimlerin tutuklandığı belirtilirken Kral Selman'ın, Prens Selman'a istihbaratın yeniden yapılandırılması yönünde talimat verdiği kaydedildi.

5 kişi görevden alındı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul'daki konsolosluk binasında öldürülmesi olayı üzerine üst düzey 5 kişiyi görevden aldırdı.