Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayetinin detaylarını paylaştı

Suudi Arabistan, öldürüldüğü kesinleşen Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Güncellenme 20 Ekim 2018 14:38

Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında, Suudi Arabistan’dan yeni bir açıklama geldi.

Kavga çıktı

Yapılan açıklamada, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi için bir şüphelinin İstanbul'a gittiğinin tespit edildiği belirtildi. Ayrıca konsoloslukta Kaşıkçı ile bazı kişiler arasında kavga çıktığı da belirtildi.

Şüpheliler cinayeti örtbas etmeye çalıştı

Arabistan'dan yapılan açıklamada 18 kişi hakkında soruşturmanın sürdürüldüğü vurgulanırken cinayet şüphelilerinin cinayeti örtbas etmeye çalıştığı belirtildi. Suudiler, şüphelilerin kendi ülkelerinde yargılanacağını vurgularken gerçeklerin kamuoyu ile paylaşılacağını dile getirdiler.