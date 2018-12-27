Suudi Arabistan kabinesinde köklü revizyona gidildi

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, yönetim kadrosunda köklü değişiklikler yaptı.

Güncellenme 27 Aralık 2018 16:37

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, başta Dışişleri Bakanı olmak üzere kabinede köklü değişiklikler yaptı.

Kim, hangi göreve getirildi?

Suudi Arabistan'daki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra bırakılan eski Maliye Bakanı İbrahim el Assaf, Adil Cübeyr'in yerine Dışişleri Bakanı olarak getirilirken, Abdullah Bin Bandar Bin Abdulaziz de Yeni Ulusal Güvenlik Bakanı olarak atandı. Kral Selman, Turki Shabana'yı Medya Bakanı olarak görevlendirdi. Ayrıca yeni bir güvenlik ve siyaset konseyi kurulması emri verildi.