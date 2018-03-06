Suudi Arabistan ile İsrail arasında flaş yakınlaşma!

Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail uçaklarının artık Suudi Arabistan hava sahasını kullanacağını söyledi.

Güncellenme 06 Mart 2018 22:20

İsrail basınının haberine göre Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail hava yolu şirketi El-Al haricindeki Hindistan-İsrail hattında sefer düzenleyen uçaklara Suudi Arabistan'ın hava sahasını kullanma izni verdiğini söylediği iddia edildi.

Yeni Delhi ile Tel Aviv arasında uçuşlar başlayacak

Suudi Arabistan'ın kolaylık gösterdiğini işaret eden Netanyahu açıklamasında, Hindistan Hava Yolları'nın gelecek haftalarda Yeni Delhi ile Tel Aviv arasında seferlere başlayacağını, artık Hindistan'a seyahat etmenin Londra'ya seyahat etmenin zaman olarak bir farkı olmayacağını söyledi.

Hindistan ile Suudi Arabistan anlaştı

İddiaya göre, Suudi Arabistan İsrail hava yolu şirketi El-Al'a izin vermedi. Netanyahu, Trump'la yaptığı görüşmede yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmada Hindistan Hava Yolları'ndan kalkan uçaklar artık doğrudan Tel Aviv'e sefer düzenleyebilecek.

Daha önce açıklamıştı

Geçen ay İsrail basınının iddia ettiğine göre, Suudi Arabistan'ın Yeni Delhi'den İsrail'e sefer yapan hava yolu şirketlerine hava sahasını kullanma izni verdiğini duyurmuştu. Ancak bu açıklama sonrası Suudi Arabistan bu iddiaları reddetmişti.