Suudi Arabistan Başkonsolosu görevden alındı

Dün akşam apar topar Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi görevinden alındı.

Güncellenme 17 Ekim 2018 16:11

Arap medyası, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin Cemal Kaşıkçı olayından sonra görevden alındığını ileri sürdü.

Soruşturmaya dahil olacak

Resmi kaynaklara dayandırılan haberde, başkonsolosun görevinden alındığını ve konu hakkında yapılan soruşturmaya dahil olacağını duyurdu.

Görevden alındı

Suudi Arabistan merkezli Sabq gazetesi, Riyad yönetiminin resmi açıklamasını son dakika gelişmesi olarak duyurdu. Yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin görevden alındığı duyuruldu. Haberde 'ihlaller' dolayısıyla başkonsolosun soruşturma altına alınacağı ifade edildi.

Görevden alınma sebebi; “ihlal”

Haberde başkonsolosun 'ihlaller' nedeniyle görevden alındığı yer alırken bu ihlallerin niteliği konusunda bilgi paylaşılmadı.

Dün akşam apar topar Türkiye’den ayrılmıştı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Uteybi dün 17.00'deki tarifeli uçakla Türkiye'den ayrılmış ve ülkesine dönmüştü.