Suudi Arabistan Başkonsolosu görevden alındı
Dün akşam apar topar Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi görevinden alındı.
Arap medyası, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin Cemal Kaşıkçı olayından sonra görevden alındığını ileri sürdü.
Soruşturmaya dahil olacak
Resmi kaynaklara dayandırılan haberde, başkonsolosun görevinden alındığını ve konu hakkında yapılan soruşturmaya dahil olacağını duyurdu.
Görevden alındı
Suudi Arabistan merkezli Sabq gazetesi, Riyad yönetiminin resmi açıklamasını son dakika gelişmesi olarak duyurdu. Yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin görevden alındığı duyuruldu. Haberde 'ihlaller' dolayısıyla başkonsolosun soruşturma altına alınacağı ifade edildi.
Görevden alınma sebebi; “ihlal”
Haberde başkonsolosun 'ihlaller' nedeniyle görevden alındığı yer alırken bu ihlallerin niteliği konusunda bilgi paylaşılmadı.
Dün akşam apar topar Türkiye’den ayrılmıştı
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Uteybi dün 17.00'deki tarifeli uçakla Türkiye'den ayrılmış ve ülkesine dönmüştü.