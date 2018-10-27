Suudi Arabistan açıkladı! Yargılanacaklar
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen kişilerin yargılacağını duyurdu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldürülenlerin yargılacağını duyurdu.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında şüpheli 18 Suudi vatandaşının Türkiye'ye iadesi istendi.
Kaşıkçı cinayeti soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 18 kişi için talepname hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na göndermişti. Adalet Bakanlığı 18 şüphelinin iadesini içeren talepnameyi Dışişleri Bakanlığı'na iletmişti.
Bakan Gül ne demişti?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Beklentimiz bu adı geçen isimlerin Türk yargısına teslim edilmesidir" demişti.