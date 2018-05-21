Sütün bu faydalarını ilk kez duyacaksınız!

Uzmanlar sütün faydalarını saymakla bitiremiyor ancak ne yazık ki ülkemizde tüketilen süt miktarı Avrupa’nın 4 kat gerisinde. İşte sütün faydaları...

Güncellenme 21 Mayıs 2018 18:04

Yapılan araştırmalar sonunda ülkemizde kişi başı ayda tüketilen süt miktarı 2 litre ve Avrupa ülkelerinin çok çok gerisinde bir rakam. 2017 Euromonitor verilerine göre ise dünya da en fazla süt tüketiminin gerçekleştiği ülke Kuzey Avrupa ülkeleridir. Kuzey ülkelerinde kişi başı yıllık tüketilen süt miktarı 100 litrenin üzerinde iken ülkemizde bu rakam yani kişi başı tüketilen yıllık süt miktarı 26 litre düzeylerindedir.

Sütün kaynağı önemli

Uzmanlar açık süt almayı tercih eden vatandaşları uyarıyor, sütlerin soğutuculu tanklarda muhafaza edilmesinden ötürü bu tanklarda kimyasal kalıntı, antibiyotik kalıntısı olabileceğini gözden kaçırmamak gerekir. Bu sebeple süt tüketecek kişilerin sütün kaynağı noktasında daha dikkatli olmaları gerekir.

İşte sütün faydaları

Protein kaynağı: Beslenme için çok faydası olan süt son drece önemli bir protein kaynağıdır ve 1 litre süt içerisinde 32 gram protein bulunmaktadır. Süt içerisindeki proteinler saç ve tırnak açısından son derece önemli proteinleri barındırmaktadır. Kasların gelişmesini ve çalışmasına yardımcı olup büyüme ve gelişme açısından da çok önemlidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Süt içerisindeki 40’tan fazla besin öğesi sayesinde mevsim geçişlerinde oluşan bağışıklık sistemi zayıflıklarına karşı önemli bir kalkan görevi görür.

Kemik gelişimi destekler: İçeriğindeki yüksek orandaki kalsiyum kemiklerin güçlenmesi ve kemik sağlığının korunması için son derece önemlidir.

Mineral kaybını önler: Özellikle gebelik döneminde meydana gelebilecek mineral kaybının önüne geçer ve bu günlük 2 bardak süt ile gerçekleşebilir.

Dişleri korur: İçerisindeki kalsiyum kemik sağlığı kadar diş sağlığı açısından da son derece önemlidir.

Kilo kontrolünde önemlidir: Glisemik indeksi düşük besinler arasında yer alan süt, kısa sürede hızlı tokluk hissi verir ve uzun süre tokluk yaşamanıza yardımcı olur.

Enerji verir: Enerji veren besinler arasında yalnızca sütü hem karbonhidrat hem protein hem de yağı bir arada bulundurur.

Başarıyı artırır: İçerisindeki B12 vitamini sinir sistemi ve sinirler arası iletişim için önemli bir rol üstlenir ve çocukların algılarını ve öğrenme kapasitelerini artırır.