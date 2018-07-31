Sütü hırsızlar çalıyor sandı ama...

Mardin'e bağlı Güçlü köyünde hayvancılık yapan vatandaşın yaşadığı olay akıllara durgunluk verdi.

Güncellenme 31 Temmuz 2018 13:45

Mardin Kızıltepe’ye bağlı Güçlü köyünde hayvancılık yapan vatandaş ilginç bir olay yaşadı. Beslediği koyunun sütünün azaldığını gören şahıs, hırsızlıktan şüphelenip nöbet tutmaya başladı. Burada karşılaştığı manzara karşısında ise adeta şoke oldu. Koyunun sütünü azaltanın ahırdaki boğa olduğu ortaya çıktı.

Manzara karşısında şaşkına döndü

Kızıltepe ilçesine bağlı Güçlü köyünde ikamet eden ve aynı zamanda veteriner hekim olan Faruk Batırhan, süt sağmak için aldığı koyununun sütü her gün azalmaya başlayınca hırsızlıktan şüphelenmeye başladı. Bunun üzerin ahırın yakınında nöbet tutmaya başlayan Batırhan, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Meğer sütü içen boğaymış

Ahırdaki boğanın koyunun altından yavrusuymuş gibi sütünü içtiğini gören Batırhan, şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra bu anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Boğanın bunu alışkanlık haline getirmesi üzerine hayvanları ayıran Batırhan, boğayı ayrı bir ahırda tutmaya başladı.