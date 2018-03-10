Survivor’da korkulan oldu! O yarışmacı yere yığıldı

Her bölümü izleyiciyi ekrana kilitleyen aksiyon ve maceranın bitmediği Survivor 2018, 21. Bölümünde korkulan oldu, bir yarışmacı açlıktan bayıldı.

Güncellenme 10 Mart 2018 12:09

TV8 ekranlarında merakla izlenen Survivor 2018 yarışmasından heyecan her bölümde kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmaları ile seyirciyi ekrana kilitleyen Survivor her bölümde başka bir macera ile izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünün tanıtımı yapıldı. 21. Bölümde gönüllüler takımında bir şok daha yaşanıyor ve Ramazan yere yığılıyor.

Sakatlanmalar eksik olmuyor

Sakatlanmaların eksik olmadığı Gönüllüler takımında bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde bir şok daha meydana geliyor. Ödül oyunu oynanırken Gönüllüler takımında yer alan Ramazan bir anda yere yığılıyor.

Survivor’da kavga

Üst üste yarıştıkları 11 oyunu da kazanamayan Survivor 2018 Gönüllüler takımında olayla bitmiyor. Ramazan’ın bayılması üzerine arkadaşları çok korkuyor ve Survivor’un doktoru Metin Kuş hemen olaya müdahale ediyor. Fragman da ayrıntılara yansıyan bir kare de yine Gönüllüler takımında bulunan Cumali ve Anıl’ın kavgası oluyor.

Ramazan ve Turabi’nin kavgası

Mağlubiyetleri bitmeyen Gönüllüler gergin, sembol ve ödül oyunlarının olduğu Survivor’da izleyici yeniden ekran kilitlendi. İletişim oyunu sırasında kavga çıktı ve Ramazan’la Turabi birbirine girdi. Birleşme partisi öncesi tüm hazırlıklar ve yarışmalar devam ediyor. Kazandıkları başarılardan ötürü moral ve motivasyonları yüksek olan All Star takımı yarışmacıları başarılarına başarı katmak için tüm güçleriyle çalışıyorlar. Yükselişe geçmek isteyen gönüllüler takımı ise morallerinin düşmemesi için ellerinden geleni yapmak için çaba harcıyorlar.

Survivor tarihinde yok

Hakan bomba gibi açıklamalarda bulundu. Bu kadar üst üste oyun kaybeden takımın olmadığını 10 yıllık Survivor tarihinde böylesinin görülmediğini dile getirdi.

Turabi ve Ramazan arasında gerginlik

Ramazan ve Turabi’nin karşı karşıya geldikleri mücadelenin sonunda kazanan taraf Turabi oldu. Turabi’nin sevinç gösterisi üzerine Ramazan’ın verdiği tepki ikili arasında gergin dakikaların yaşanmasına neden oldu.