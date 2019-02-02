Survivor'da flaş değişiklik

İzleyicinin merakla beklediği fenomen yarışma programı Survivor 2019'da beklenmedik bir değişiklik yaşandı.

Güncellenme 02 Şubat 2019 15:16

İzleyicinin merakla beklediği fenomen yarışma programı Survivor 2019'da beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Survivor deyince akla gelen isimlerden olan ve yarışmanın sunucusu Alp Kırşan, bu yıl yarışmada yer almayacak. Bu yıl programı eski bir Survivor yarışmacısı sunacak.

Sunuculuğu sürpriz bir isim üstlenecek

Bu yıl Türkiye ve Yunanistan ekiplerinin karşılaşacağı Survivor 2019, bu akşam izleyici ile buluşuyor. Türkiye ve Yunanistan’da eş zamanlı olarak yayınlanacak olan Survivor 2019’un sunuculuğunu bu sene sürpriz bir isim üstlenecek.

Alp Kırşan bu yıl olmayacak

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu “Survivor Türkiye-Yunanistan” yarışması için bir değişikliğe gitti. Survivor'da yıllardır sunuculuk yapan Alp Kırşan ise bu sene yer almayacak.

Murat Ceylan, programın yeni sunucusu oldu

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve ana sunuculuğuyla ekranlara gelecek programda Acun Ilıcalı'nın olmadığı zamanlarda Alp Kırşan sunuculuk yapıyordu, fakat sunucu değişikliği yaşandı. Survivor 2013 ve 2018 yarışmacısı Murat Ceylan, programın yeni sunucusu oldu. Murat Ceylan, ödül oyunlarının sunuculuğunu üstlenecek.