Suriye'ye saldırı düzenleyen ülke belli oldu!

Esed rejimine ait bir üsse bu sabah düzenlenen saldırıyı hangi ülkenin yaptığını Rusya açıkladı.

Güncellenme 09 Nisan 2018 10:21

Bu sabah Suriye'nin Humus şehrine hava saldırısı düzenlendiği ve yüksek ses patlamaların duyulduğu iddia edildi.

14 kişi hayatını kaybetti

Suriye kaynaklarının verdiği bilgiye göre saldırı sonrası ölü ve yaralıların olduğu ve Suriye hava savunma sisteminin bu saldırıya anında yanıt verdiği belirtildi. Saldırı içerisinde İran destekli milislerin de bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

8 füze atışı yapıldı

Rusya ordusu da konuyla ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı iki İsrail uçağının gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, İsrail uçaklarının Lübnan hava sahasını kullandığı ve 8 füze atışı yaptığı ifade edildi. Ayrıca Suriye savunma sistemlerinin 8 füzeden 5'ini engellediği bildirildi.

Trump, Esed’i tehdit etmişti

Rejim tarafından dün düzenlenen Doğu Guta saldırısından sonra ABD Başkanı Donald Trump, Esed'i hedef alan açıklamasında 'büyük bedel' ödeyeceğini söylemişti.

Pentagon suçlamaları reddetti

Fakat AFP'ye bir açıklama yağan Pentagon'dan bir yetkili, "Savunma Bakanlığı şu an Suriye'de hava saldırısı gerçekleştirmiyor" ifadelerini kullandı.

Fransa saldırıyı üstlenmedi

Fransız ordusundan yapılan açıklamada, Fransa Hava Kuvvetleri'nin Suriye'de herhangi bir saldırı gerçekleştirmediği belirtildi.

İsrail daha önce de benze bir saldırı yapmıştı

Geçtiğimiz Şubat ayında İsrail ordusu Esed'e bağlı bir üsse saldırı düzenlemişti. İsrail ordusu bu sabahki saldırı hakkında bilgi vermeyi kabul etmedi.

Füzeler Akdeniz’den fırlatıldı

Lübnan'ın Al Mayadeen isimli televizyon kanalı, füzelerin Akdeniz'den atıldığını ve Lübnan üzerinden geçerek Suriye'ye düştüğünü belirtti.