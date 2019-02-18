Suriyeliler üniversiteye sınavsız mı giriyor?

YÖK, Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin hiçbir sınava tabi olmadan istedikleri üniversiteye girdiği yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 18 Şubat 2019 11:37

YÖK, Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin hiçbir sınava tabi olmadan istedikleri üniversiteye girdiği yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

“Siyasi amaçlı paylaşımlar…”

Konuya dair yazılı açıklama yapan YÖK, son zamanlarda sosyal medyada bazı asılsız haberlerin yayıldığını, Suriyelilerin hiçbir sınava tabi tutulmadan Türkiye'de istedikleri üniversiteye girebilecekleri şeklinde bir açıklama yapılmadığı, bu bilgilerin tamamen gerçek dışı ve vatandaşları yanıltmaya yönelik maksatlı paylaşımlar olduğu belirtildi.

“YÖK’ün bu tür açıklaması yoktur”

Açıklamada, bu paylaşımların mevcut durumu yansıtmadığı, YÖK’ün Suriyeliler sınavsız üniversiteye girecek şeklinde bir açıklaması olmadığı, böyle bir şeyin imkansız olduğu, bu haberlerin siyasi maksatlı, gerçeği yansıtmayan haberler olduğu, itibar edilmemesi gerektiği, YÖK’ün sadece resmi kanalları vasıtasıyla yaptığı, bu tür açıklamaların dikkate alınmaması gerektiği ifade edildi.