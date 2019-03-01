Suriyeliler ülkesine dönmeye devam ediyor

TSK'nın Suriye'deki operasyonlarından sonra çok sayıda sığınmacı ülkesine dönerken bugün de 70 Suriyeli ülkesine uğurlandı.

Güncellenme 01 Mart 2019 17:34

Ülkelerindeki iç savaş nedeni ile Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Suriyelilerden bir kısmı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte terör örgütleri PKK ve DEAŞ’tan temizlenen bölgelere dönüş yapıyor.

70 Suriyeli minibüslerle ülkesine gönderildi

Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan 70 Suriyeli, işlemlerinin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

“7 yıldır kötü bir şey görmedik”

Suriye uyruklu Hasan el-Ahmet, ülkesinde ortaya çıkan iş savaş nedeni ile 7 yıl önce Türkiye’ye gelmek zorunda kaldığını, burada güzel günler geçirdiğini, kaldıkları süre içinde her türlü ihtiyaçlarının giderildiğini, Türk halkına çok teşekkür ettiğini, açıkta kalmadıklarını, 7 yıldır kötü bir şey görmediklerini ama vatanlarını unutamadıklarını, bu nedenle dönme kararı aldıklarını söyledi.

"Suriye’de görmediğimi Türkiye’de gördüm”

Abbas el-Ahmet de, Türkiye’ye 7 sene önce geldiğini, İstanbul ve Adana gibi pek çok ili gezdiğini, ülkesinde görmediklerini burada gördüğünü, Türk halkına duacı olduğunu, TSK’nın ülkesini temizlediğini belirtti.

“Türkiye’de güzel günler geçirdim”

Muhammed el-Muhammed ise, Türkiye'de güzel günler geçirdiğini, vatanında gibi hissettiğini ve hiç yabancılık çekmediğini ancak kalan kız kardeşinin rahatsızlanması nedeniyle ülkesine dönüş yapmaya karar verdiğini anlattı.

Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 315 bin Suriyeli ülkesine döndü.