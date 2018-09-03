Suriyeliler ülkelerine dönüyor

İç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan bazı Suriyeli aileler ülkelerine döndü.

Güncellenme 03 Eylül 2018 15:12

Ülkelerdeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan bazı Suriyeli aileler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan temizlenen bölgelere geri dönüyor.

Türkiye’ye teşekkür etti

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ve ellerinde "Teşekkürler Türkiye", "Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk askerlerine teşekkür ediyoruz", "Bizimle ekmeğini ve suyunu paylaştığı için Türk milletine teşekkür ederiz" ve "Ülkemize gitmemize izin verdiğiniz için teşekkürler" yazılı dövizlerle Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğüne gelen 200 Suriyeli, işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.