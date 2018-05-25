Suriyeli vatandaş: Allah Erdoğan'dan razı olsun

Ramazan Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için akın akın Suriye'ye giden vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duacı oldu.

Güncellenme 25 Mayıs 2018 15:35

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek siteyen Suriyeli vatandaşlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönüyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek üzere randevu alan yaklaşık 74 bin Suriyeliden 8 bini ülkesine döndü.

Suriyeli vatandaşların işlemleri, Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde tamamlanırken Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde 0-15 yaş grubundaki çocukların eksik aşıları da yapıldı. Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine gönderildi.

"Allah Erdoğan'dan razı olsun"

AA muhaberine konuşan Suriyeli Muhammed el-Masri, iki yıldır bayramları ülkesinden uzak geçirdiğini, üzgün olduğunu, Esed rejiminin baskıları ve terör örgütlerinin saldırıları sonucu terk ettiği ülkesine yeniden dönebilmenin sevincini yaşadığını, Türkiye'nin yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'nın çok iyi olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Afrin'in tekrar kendi halkına kavuştuğunu söyledi.

Masri ayrıca, "Allah Erdoğan'dan razı olsun. Suriye'de görmediğimiz insanlığı, adaleti ve güzelliği Türkiye'de gördük" diye konuştu.

Muhammed Gehayyid de yaklaşık 5 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve konteyner kente yerleştirildiğini, bu süreçte Türkiye'nin kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını kaydederek, bugün de bayram için kendilerine izin verildiği için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Haldiye Gehayyid de yıllardır göremediği annesi, babası ve kardeşlerini görebilmenin heyecanıyla yollara düştüğünü ifade ederek, "Köyümüz yerle bir olduğu için bayramı kardeşlerimin yanında geçireceğim. Allah Türk devletinden razı olsun, bizim için yaptıklarını baba oğluna yapmaz. Allah ömürlerini uzun etsin" dedi.