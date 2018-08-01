Suriyeli sığınmacılar için kritik adım atıldı

Erdoğan'ın "Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz" sözleri sonrası ilk adım atıldı.

Güncellenme 01 Ağustos 2018 15:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Seçimin ardından tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz" sözleriyle ilgili ilk adım atıldı.

Adıyaman, Gaziantep ve Mardin’de Suriyelilerin beş geçici barınma merkezi kapatılarak burada bulunan 34 bin 180 sığınmacı sınır bölgelerindeki kamplara yerleştirilecek.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün çadır kentlere gönderdiği talimatta 23 bin 95 Suriyeli sığınmacının barındığı Gaziantep'in Nizip, İslahiye ve Karkamış kampları ile 8 bin 627 sığınmacının yaşadığı Adıyaman ve 2 bin 458 sığınmacının bulunduğu Mardin Midyat'taki kampların kapatılacağı belirtildi. Kapatılacak kamplardaki 34 bin 180 Suriyeli sığınmacının ise Hatay, Kilis ile Şanlıurfa'nın Akçakale, Suruç ve Ceylanpınar ilçelerindeki sınıra daha yakın olan kamplara yerleştirileceği belirtildi.

Taşıma işlemlerinin bir ay içerisinde yapılması planlanırken, 5 bin Suriyeli’nin bulunduğu Nizip konteyner kentinin bir süre daha faaliyet göstereceği belirtildi.